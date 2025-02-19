تونس: غضب في أم العرائس بعد وفاة 6 أشخاص في حادث مرور مروع

شارك الأهالي في مدينة أم العرائس بولاية قفصة في جنوب تونس، اليوم الأربعاء، في وقفات احتجاجية بعد يوم واحد من وفاة ستة أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مرور مروع إثر اصطدام شاحنة ثقيلة تنقل مادة الفوسفات بحافلة ركاب.

وكان الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء، على الطريق الرابطة بين مدينتي الرديف وأم العرايس في منطقة الحوض المنجمي المنتجة لمادة الفوسفات بولاية قفصة.

ويحتج الأهالي، اليوم، ومن بينهم عائلات الضحايا، في المسيرة التي جابت شوارع المدينة قبل التجمع أمام مقر المعتمدية، ضد تداعي شبكة الطرقات ونقص أطباء الاختصاص والمرافق الأساسية في مستشفى الجهة.

وأعلن الاتحاد المحلي للشغل في معتمدية "أم العرائس"، إضرابا عاما يوم غد الخميس في المدينة للمطالبة بتحسين خدمات قطاع النقل والصحة العمومية.

وألقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، بالمسئولية على السلطة في الحادث المأساوي بسبب ضعف البنية التحتية وتدني الخدمات العامة في ولاية قفصة.

وتتواتر مثل هذه الحوادث القاتلة في الولايات البعيدة عن العاصمة تونس، وهي تتسبب في كثير من الأحيان في وفاة العمال والعاملات في القطاع الزراعي بسبب تدهور وضع الطرقات والافتقاد إلى معايير السلامة.