 انقطاع الكهرباء وتوقف التدفئة في أوديسا بأوكرانيا بعد هجوم بطائرة مسيرة ليلا - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 12:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انقطاع الكهرباء وتوقف التدفئة في أوديسا بأوكرانيا بعد هجوم بطائرة مسيرة ليلا

كييف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 12:09 م

تعرضت مدينة أوديسا الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا، لهجوم هائل بطائرة بدون طيار خلال الليل، ما تسبب في ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بحسب ما أفاد به الحاكم المحلي، أوليه كيبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأربعاء، عن كيبر قوله في منشور له على منصة "تليجرام" إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وذكرت السلطات المحلية أن هناك نحو 500 منزل سكني وعشرات المدارس ورياض الأطفال، بدون كهرباء وتدفئة في الوقت الحالي. كما تعرض مستشفى محلي للأطفال لأضرار بالغة.

وقد تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في أوديسا والمنطقة.


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