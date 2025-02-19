مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة عيتا الشعب جنوب البلاد.

وقالت الوكالة إن مسيرة معادية أغارت اليوم الأربعاء، على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

جاء ذلك بعد يومين من شن إسرائيل غارة على سيارة في صيدا؛ استهدفت مسئولًا في حركة حماس الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة كانت بهدف اغتيال قائد عمليات حماس في لبنان محمد شاهين، الذي قالت إنه «كان متورطًا في إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي».

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن السيارة المستهدفة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، كانت تقطع سيرها على الطريق البحري مدخل صيدا الشمالي باتجاه بيروت قبل مطعم العربي، وحولتها الغارة الإسرائيلية إلى بقايا هيكل.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني، الذي عمل على إخماد الحريق، كما سحبت عناصر الدفاع المدني شهيدًا من السيارة وعملت سيارات الإسعاف على نقله إلى مستشفى صيدا الحكومي.