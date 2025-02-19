السفارة الأفغانية في إسلام آباد: باكستان تريد طرد جميع اللاجئين الأفغان من البلاد

قالت السفارة الأفغانية في إسلام أباد، إن باكستان تريد طرد جميع اللاجئين الأفغان من البلاد.

وأصدرت السفارة، بيانا شديد اللهجة بشأن خطط باكستان، قائلة إن المواطنين الأفغان في العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبندي القريبة تعرضوا لاعتقالات وتفتيش وأوامر من قبل الشرطة لمغادرة المدنيتين والانتقال إلى أجزاء أخرى من باكستان.

وأضافت السفارة، أن عملية اعتقال الأفغان هذه والتي بدأت دون أي إعلان رسمي، لم يتم إبلاغ سفارة أفغانستان في إسلام آباد بها بشكل رسمي، من خلال أي مراسلة رسمية.

وإلى جانب مئات الآلاف من هؤلاء الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان، هناك حوالي 1.45 مليون مواطن أفغاني مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كلاجئين.