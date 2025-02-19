ديمبلي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بريست في دوري الأبطال

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمباراة ستاد بريست، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

حسم باريس سان جيرمان مباراة الذهاب لصالحه أمام بريست، بثلاثية نظيفة في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بينهما على ملعب فرانسيس جنيه بلي الأسبوع الماضي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.