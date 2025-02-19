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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا، فجر اليوم الأربعاء.

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على بعد 148 كيلومترا جنوب غرب مدينة فاكفاك الإندونيسية، عند خط عرض 373ر3 درجة جنوبا وخط طول 034ر131 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، مما يجعلها عرضة لوقوع الزلازل والهزات الأرضية بشكل متكرر.