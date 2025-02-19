توسيع التحقيقات بجريمة وقعت في سوريا قبل 13 عاما

بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية توسيع رقعة التحقيقات في ملف جريمة مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاما.



صورة الصحافية ماري كولفين التي قُتلت في سوريا أثناء قيامها بتغطية الأحداث من هناك، على جدار متحف نيوزيوم خلال مراسم إعادة تدشين النصب التذكاري للصحافيين الذين لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للأحداث في عام 2012. / AP

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وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 فبراير 2012، يوم قُتلت الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما، تم توسيع نطاق التحقيقات في جرائم الحرب لتشمل الجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس".

وفي 17 ديسمبر، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قريب من القضية.

وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس" أنها أحالت الأمر على قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية" وخاصة "تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي".

ويشمل التحقيق "الاعتداءات المتعمدة على الحياة"، ومقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص - أربعة صحفيين غربيين ومترجم سوري - و"أعمال غير إنسانية أخرى" ارتكبت ضد المراسلة إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال هذا القصف.

وقال ماثيو باغار، أحد مستشاري إديث بوفييه، "إن هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة وتفتح الطريق أمام توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة".

وقد قدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزي، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين لماذا، في نظرهم، يجب إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحال القاضي الأمر إلى المحكمة الوطنية، التي قامت بمتابعته.

وقالت ماري دوزيه: "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب".

جدير بالذكر أنه في 21 فبراير، وجد الصحافيون الغربيون الذين دخلوا مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد، أنفسهم في منزل تم تحويله إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، معقل التمرد الذي يقوده الجيش السوري الحر.

وفي ساعات الصباح الباكر، استيقظوا على صوت انفجارات، حيث كان الحي مستهدفاً من قبل قوات النظام.

وعندما تعرض المبنى الذي يعيشون فيه لإطلاق النار لأول مرة، قرروا المغادرة، وأول شخصين عبرا البوابة، ماري كولفين وريمي أوشليك، قُتلا بقذيفة هاون.

وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضا، وتعرضت إيديث بوفييه، 31 عاما، لإصابة خطيرة في ساقها.

وفي باريس، فتح المدعي العام تحقيقاً بتهمة القتل ومحاولة القتل في مارس 2012. وفي أكتوبر 2014، تم توسيع التحقيق القضائي لأول مرة ليشمل جرائم الحرب.