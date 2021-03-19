 فرنسا: إعطاء 7.93 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
الجمعة 19 مارس 2021 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

فرنسا: إعطاء 7.93 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

باريس - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 10:44 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 93ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 225 ألفا و17 جرعة في اليوم.د، وبهذا المعدل، سوف يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرين.

وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 11 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 24ر4 ملايين وعدد حالات الوفاة 91 ألفا و833 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وثماني أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك