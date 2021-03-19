 السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» - بوابة الشروق
الجمعة 19 مارس 2021 3:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»

وكالات:
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 3:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 3:34 ص

أعلنت السلطات السويدية، الخميس، وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت وكالة المنتجات الطبية في البلد الأوروبي، أن المرأة كانت في صحة جيدة، لكنها توفيت بعد أسبوع من تطعيمها باللقاح، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت رئيسة إدارة سلامة الدواء في الوكالة، فيرونيكا آرثرسون، في مؤتمر صحفي، أن هذه حالة تجلط دم في الشرايين والأوردة ونزيف حاد.

وذكرت المسؤولة السويدية أن هذه الحالة تمثل محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السويد اليوم أنها ستمدد تعليقها للقاح أسترازينيكا حتى الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تفوق مخاطره.

يأتي ذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة حول العالم لتعليق استخدام اللقاح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك