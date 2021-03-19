محافظ القاهرة: مبادرة «جمل مدينتك» تنطلق في جميع شوارع وميادين العاصمة

شهد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، اصطفاف 1000 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة والجوالة أمام ديوان عام، محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك" والتي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وينفذها الشباب في الفترة من 19 مارس وحتى 5 أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.



وأوضح عبد العال، اليوم الجمعة، أن المبادرة تهدف إلى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بمحيط 2,5 كم لكل مركز شباب وإزالة التشوهات عن الجدران ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديمًا وحديثًا.



وشهد المحافظ، أيضًا الأعمال التي يقوم بها شباب المبادرة في منطقة وسط المدينة والقاهرة التاريخية، متابعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس بدء أعمال المبادرة في كافة أحياء العاصمة.



وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم على رأس أولويات الدولة، باعتبارهم نواة المستقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار تفعيل دور الشباب واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم.



وأشاد محافظ القاهرة بدور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل هذه المبادرات في أنحاء الجمهورية، علاوة على دور الشباب المشاركين في المبادرة ورغبتهم في الاستفادة من طاقاتهم في القيام بأعمال إيجابية وبناءة تستهدف خدمة المجتمع باعتبارهم قادة المستقبل، مطالبًا رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة للحملة وتذليل أي صعوبات تواجه القائمين عليها.



من جانبه، أشار سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة إلى أنه تم توفير جميع الأدوات المطلوبة والخامات اللازمة لأعمال الدهانات والرسم على الحوائط والمعدات الخاصة بأعمال النظافة للمساهمة في الحملة، مضيفًا أن جميع مراكز الشباب على مستوى القاهرة والبالغ عددها ٧٦ مركزًا تشارك فى هذه المبادرة.