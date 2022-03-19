بسمة وهبة تحتفل بالموسم الثاني من «العرافة»

احتفت الإعلامية بسمة وهبة، بالموسم الثاني من برنامجها الرمضاني "العرافة"، والمرتقب إذاعته في شهر رمضان.

وشهدت احتفالية الموسم الثاني من "برنامج" العرافة" الذي سيذاع طوال أيام شهر رمضان، على شاشة المحور"، حضور الإعلامي طوني خليفة والدكتور فراس حمدان، ومصممة الأزياء المغربية صوفيا بن يحيى، مصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، والفنانة الجزائرية مريم حليم.

وفي هذا الصدد، نشرت المذيعة بسمة وهبة، مقاطع فيديو من كواليس تسجيلها حلقات الموسم الثاني من برنامج "العرافة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت في مقطع فيديو آخر، أثناء استعدادها لوضع الماكياج الخاص بها، قبل تسجيل إحدى الحلقات الجديدة، والتي لم تكشف عن تفاصيل أي منها حتى الآن.