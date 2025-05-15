لافروف يصف زيلينسكي بالمثير للشفقة ويتهم أوروبا بعرقلة جهود السلام

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي لم يسافر إلى إسطنبول لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا، اليوم الخميس، على الاجتماع في ظهور عام في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن لافروف وصفه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "شخص مثير للشفقة" لأن زيلينسكي طالب بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاوضات.

وكان بوتين اقترح بنفسه إجراء المحادثات بين الجانبين، لكن لم يحدد مطلقا ما إذا كان سيحضر بنفسه. وأكد الكرملين أمس الأربعاء أنه لن يحضر.

وذكر لافروف أنه يجب منح المحادثات فرصة، حتى إن لم يكن هناك ضمانة لنجاحها، لكنه انتقد الدعم الأوروبي لزيلينسكي باعتباره إثارة للحرب.

وأضاف لافروف: "هناك علامات عديدة على أن برلين وباريس وبروكسل، ولندن قطعا، لا ترغب في إحلال السلام في أوكرانيا على الإطلاق".