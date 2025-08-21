ألفينا يفوز بجائزة رجل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز البرازيلي، جوان ألفينا، لاعب الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، مساء الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

انتزع اللاعب البرازيلي الجائزة بفضل تسجيله الهدف الأول له بقميص الزمالك.

كما صنع ألفينا الهدف الثاني لزميله الأنجولي شيكوبانزا، ليمنح الزمالك ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ويرفع رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات.

يذكر أن جوان ألفينا انضم للزمالك خلال الصيف الجاري قادما من ألكسندريا الأوكراني.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.