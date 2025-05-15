نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني كبير نفيه تلقي طهران مقترحات أمريكية جديدة بشأن البرنامج النووي.

وقال المسئول الإيراني لـ"رويترز": "طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن حل الخلافات المتبقية بخصوص البرنامج النووي".

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئول أمريكي ومصدران آخروان قولهما إن الولايات المتحدة قدمت لإيران مقترحا مكتوبا للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت الأحد.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المحادثات في أوائل أبريل، التي يقدم فيها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف مقترحا مكتوبا للإيرانيين، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمقترح إلى طهران، للتشاور مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان ومسئولين كبار آخرين.

وخلال الجولة الأولى من المحادثات قبل أسابيع، قدم عراقجي لويتكوف وثيقة مكتوبة تتضمن العديد من المقترحات الإيرانية.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن ويتكوف أخبر وزير الخارجية الإيراني أن "الوقت لا يزال مبكرا جدا لذلك، وأنه يريد بناء علاقة جيدة أولا".

وخلال الجولة الثالثة من المحادثات في أواخر أبريل، قدم عراقجي لويتكوف وثيقة محدثة تتضمن أفكارا إيرانية بشأن اتفاق نووي، وهذه المرة وافق ويتكوف على استلام الوثيقة، ودرسها فريق من الخبراء الأميركيين وأرسل إلى طهران قائمة أسئلة وطلبات توضيح، وفق "أكسيوس".

وأفاد مصدران أن الإيرانيين ردوا و"أضافوا أسئلة" أيضا.

وفي الوقت ذاته، أعد ويتكوف وفريقه مقترحا أمريكيا يحدد رؤية إدارة ترامب للبرنامج النووي الإيراني "المدني"، ومتطلبات المراقبة والتحقق، وفقا للمصدرين.

وقدم ويتكوف ومسئولون آخرون إجابات متباينة حول ما إذا كانت إيران ستتمكن من تخصيب اليورانيوم، وإلى أي مدى.

ووفقا لمحضر الاجتماع الذي اطلع عليه موقع "أكسيوس"، أطلع ويتكوف مجلس الأمن الدولي قبل أيام على تفاصيل الاقتراح الأمريكي، الذي وصفه بأنه "رائع وكبير جدا"، مشددا على "ضرورة إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات".

وأفادت المصادر أن ويتكوف قدم الاقتراح الحديث إلى عراقجي في سلطنة عمان، الأحد، ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.