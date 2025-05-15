باكستان والهند تتفقان على تمديد وقف النار للأحد المقبل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بإعلان باكستان الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد المقبل.

وقالت باكستان، يوم الثلاثاء، إنها ملتزمة بالاتفاق على وقف إطلاق النار مع الهند بعد 4 أيام من القتال الأسبوع الماضي، لكنها في الوقت نفسه هددت بالرد على أي عدوان مستقبلي من جانب نيودلهي، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وجاءت تعليقات إسلام أباد بعد خطاب الأمة الذي ألقاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين الماضي، قال فيه "إن بلاده ستعاود استهداف مخابئ الإرهابيين عبر الحدود مرة أخرى، إذا وقعت هجمات جديدة على الهند، دون أن يثنيها الابتزاز النووي".

وأطلقت الدولتان الجارتان في جنوب آسيا والمسلحتان نووياً صواريخ وطائرات مسيرة، استهدفت المنشآت العسكرية لبعضهما البعض، بعد أن قالت الهند إنها "ضربت مواقع البنية التحتية الإرهابية" في باكستان وكشمير الباكستانية، الأربعاء، في أعقاب الهجوم على سياح هندوس في كشمير الهندية، الذي أدى إلى مصرع 26 شخصاً.