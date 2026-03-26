وزير خارجية لبنان: قافلة المساعدات المصرية وزيارة عبد العاطي تجسد عمق الأخوة بين البلدين

أكد السفير يوسف راجي وزير الخارجية اللبناني، أن زيارة نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي تعكس استمرار دعم جمهورية مصر العربية للبنان.

ونشر عبر حسابه على منصة «إكس» صورا تجمعه بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، قائلا: «مع صديقي العزيز، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي يزور لبنان حاملا حرصا صادقا ودعما مشكورا»، مؤكدا أن «بعض اللقاءات لا تحتاج إلى تعريف، لكون المحادثات الثنائية دائما ما تكون صادقة ونابعة من القلب».

وأوضح أن زيارته تعكس استمرار دعم مصر وتسلط الضوء على العلاقة القوية بين البلدين، مؤكدا أن قافلة المساعدات المصرية تجسد عمق الأخوة بين البلدين.

وثمن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون دعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل الذي يقدمه للبنان وشعبه، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، في قصر بعبدا الرئاسي.

وقال إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد التضامن الكامل من مصر، قيادةً وحكومةً وشعبا، مع لبنان في هذه الظروف الصعبة، مشددا على إدانة مصر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تمس سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتؤكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن اللقاء أكد استعداد مصر لتلبية كل احتياجات لبنان، مثمنا شحنة المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لدعم الشعب اللبناني، خاصة النازحين، في ظل أزمة النزوح الداخلي التي تثير قلقا كبيرا.

وأكد أن القاهرة تبذل جهودا مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات، في إطار السعي إلى وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى واسعة.