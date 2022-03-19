ميقاتي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي مساعي إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية لطبيعتها

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، هاتفيًا مع مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح سبل تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية، والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى طبيعتها

وأبدى الوزير الكويتي خلال الاتصال، ارتياحه للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج، متمنيا أن يتم إعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا.

من جانبه، شكر رئيس الحكومة دولة الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة، مشيدًا بالمساعي الطيبة، التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية إلى مسارها الصحيح.