الأمم المتحدة ترحب بمبادرة الرياض لحل الأزمة اليمنية

رحبت الأمم المتحدة بالمبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي بشأن إجراء مشاورات في الرياض بين أطراف الصراع في اليمن خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات أوردتها قناة اليمن الإخبارية، أن المنظمة تقدر جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أعلن أمس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر، موضحا أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.