«أنرشيا للتنمية العقارية» تسعى للحصول على تمويل إسلامى بقيمة 5 مليارات جنيه

تتفاوض شركة «أنرشيا للتنمية العقارية» مع بنك مصر للحصول على تمويل إسلامى بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مسئول بالشركة.

أضاف المسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان التمويل الذى تسعى الشركة للحصول عليه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية يهدف إلى هيكلة مديونيات مستحقة للشركة، بالإضافة إلى تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية لمشاريعها العقارية، مشيرة إلى إمكانية حصول الشركة على تمويل معبرى من بنك مصر لحين الانتهاء من التمويل الأساسى بمشاركة عدة بنوك.

وتضم محفظة مشروعات «أنرشيا» مشروع چيفيرا بالساحل الشمالى، و«چيــكريبز» بالجونة، و«چولز» و«ويست هيلز» و«سوليا» و«بريكس» فى القاهرة، و«ڤيراندا» بسهل حشيش، و«ميدى بوينت» المشروع الطبى فى مدينة الشيخ زايد.

وحصلت «أنرشيا» فى أبريل 2021 على تمويل إسلامى متوسط الأجل بصيغة المضاربة بقيمة 1.1 مليار جنيه من بنك مصر بغرض الانفاق على مشروع «چيفيرا» بالساحل الشمالى ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالمشروع بتسهيل يمتد لمدة 8 سنوات ونصف.

وفى اغسطس 2019 وقعت الشركة اتفاقية مع بنك القاهرة للحصول على قرض بقيمة 575 مليون جنيه لتمويل مشروع جيفيرا بالساحل الشمالى وعدد من المشاريع الأخرى؛ حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع أكثر من 2 مليار جنيه.

ويعد «جيفيرا» مدينة ساحلية متكاملة، أكبر مشروعات الشركة ويقام على مساحة 5.5 مليون متر مربع بالساحل الشمالى بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 66 مليار جنيه لإنشاء ما يقارب من 12 إلى 14 ألف وحدة، ويشمل خدمات متنوعة منها طبية وتعليمية وترفيهية، وبدأت الشركة الإنشاءات فى المشروع خلال عام 2017.

وتعاقدت الشركة منتصف العام الماضى مع شركة ريدكون للتعمير، لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بمشروعها چيفيرا، بقيمة أعمال تبلغ نحو 450 مليون جنيه.

وتمتلك «أنرشيا» محفظة ضخمة من الأراضى فى كل من القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والبحر الأحمر، تصل إلى 6.3 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 71 مليار جنيه، من خلال 8 مشروعات كبرى، ويصل إجمالى عدد الوحدات التى تم طرحها إلى ما يقرب من 5000 وحدة سكنية وتجارية.