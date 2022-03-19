انفصاليو دونيتسك: مقتل 55 مدنيا بالإقليم خلال 30 يوما من التصعيد

أفادت القوات الانفصالية في دونيتسك، بمقتل 55 مدنيا من الإقليم وإصابة 301 آخرين، بينهم 21 طفلا خلال 30 يوما من التصعيد.

جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية أشارت في الوقت نفسه إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 112 طفلا حتى الآن وفقًا لما أعلنته كييف.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.