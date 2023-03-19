قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبل بعد زيارته، أمس السبت، شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، مشيرا إلى الطبيعة "العفوية" لرحلته.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أول زيارة للرئيس الروسي لماريوبل: "كان كل ذلك عفوياً". وأكد أن "تنقلاته في المدينة لم يخطط لها أيضاً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسة.

وذكرت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.