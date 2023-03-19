يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ويرغب النادي الملكي في تحقيق الانتصار على البرسا من أجل تقليص فارق النقاط الـ9 بينهما في صراعهما على حسم لقب الليجا هذا الموسم.

ويحتل حاليا ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 17 فوز، 5 تعادلات و3 هزائم.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مباراة الكلاسيكو وفقا لصحيفة «آس» على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسوس جونيور – كريم بنزيما – فيدريكو فالفيردي