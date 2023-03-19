قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، إن الدولة نجحت في الفترة الماضية، في المحافظة على احتياطياتها من السلع الاستراتيجية مع العمل على تعظيمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى وصول شحنة من أوكرانيا بطاقة 120 ألف طن، بالإضافة إلى كميات أخرى ترد من رومانيا وبلغاريا.

وشدد عشماوي، على أن جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين تحظى بالأولوية لدى القيادة السياسية منذ فترة طويلة.

وتحدّث عن البورصة المصرية للسلع، قائلا إن جلسة عُقدت اليوم للتداول على الأقماح، شهدت مشاركة 115 مشتريا للأقماح، ما اعتبره ينم عن نجاح البورصة في عرض سلع استراتيجية.

ونوه بأنّ هذا الأمر له سبب رئيس في انخفاض سعر الدقيق في السوق، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تداول سلع أخرى مثل الذرة وغيره.

وأفاد عشماوي، بأن بورصة السلع تشمل كل أنواع السلع سواء كانت غذائية أو غير غذائية، ما يعني أن الطرح للتداول قد يشهد سلع أخرى مثل الحديد أو الذهب، موضحا أن أي سلعة قابلة للتخزين وللتداول وتشهد حالة من الطلب عليها ستتم إتاحتها للتداول عبر السلع.