محمد بن زايد: غياب سوريا عن أشقائها طال وحان الوقت لعودتها لمحيطها العربي

رحب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، بالرئيس السوري بشار الأسد الذي يزور الإمارات، مشيرا الى إجراء "مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين".



وقال في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".



وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



وأعرب رئيس الإمارات عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا، مؤكداً ثقته بقدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه الظروف والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.



واطلع من الأسد على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة السورية بجانب تداعيات الزلزال الذي شهدته البلاد، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع سوريا ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في هذه الظروف.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الرئيس الإماراتي قوله: "إن أشقاءكم في دولة الإمارات يقفون معكم قلباً وقالباً، وإن غياب سوريا عن أشقائها قد طال وحان الوقت إلى عودتها إليهم وإلى محيطها العربي".



وشدد "على ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعزة وكرامة إلى بلدهم، وأعرب عن دعم دولة الإمارات للحوار بين سوريا وتركيا لإحراز تقدم في ملف عودة اللاجئين.



من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات حكومةً وشعباً واستجابتها العاجلة في التعامل مع محنة الزلزال، وقال إن مساعدات دولة الإمارات كانت نوعية وقدمتها بمحبة وود وأخوة وتركت أثراً كبيراً في نفوس الشعب السوري.



كما أعرب عن شكره وتقديره لاحتضان دولة الإمارات الجالية السورية خلال مختلف الظروف.