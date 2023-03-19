 المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات 2022 وتعيد مجلس الأمة المنتخب عام 2020 - بوابة الشروق
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المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات 2022 وتعيد مجلس الأمة المنتخب عام 2020

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
هديل هلال
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 10:41 ص

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، صباح اليوم الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «القبس» الكويتية، صباح الأحد، أن «قرار المحكمة يعني بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيسًا على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته».

وذكرت الجريدة أن المحكمة الدستورية الكويتية نطقت قبل قليل بالحكم علنًا، وسط حضور طاعنين ومحامين وصحفيين.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين حقّ لهم التصويت بانتخابات «الأمة 2022» العام الماضي، بلغ 795 ألفًا و911 ناخباً وناخبة.

وتنافس على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع، جرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.


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