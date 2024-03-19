حادث ميناء إيفياب التركي يحدث اضطرابا في حركة سفن الحاويات بالمنطقة

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ذكرت تقارير صحفية، أن حادث اصطدام سفينة بثلاث روافع في ميناء إيفياب بمحافظة كوجالي التركية، سيكون له آثار سلبية على حركة نقل الحاويات في المنطقة.

ونقلت صحيفة إيكونومي الاقتصادية التركية عن مصادر بحرية القول إن بعض سفن الحاويات بدأت البحث عن طرق بديلة بعد الحادث الذي وقع يوم 16 مارس.

وقال حمدي إيرجيلك رئيس اتحاد مشغلي المواني في تركيا، إن الموانئ الأخرى في المنطقة القريبة من الحادث ستواجه زحاما شديدا خلال الشهور القليلة المقبلة بعد الحادث وتراجع النشاط في ميناء إيفياب.

من ناحيتها أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ميناء إيفياب تداول خلال العام الماضي أكثر من 600 ألف حاوية قياسية.

وقد بدأت السلطات التركية التحقيق في الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي.

وقال حاكم محافظة كوجالي، سيدار يافوز، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع عندما اصطدمت سفينة أجنبية كانت تقوم بمناورة أثناء اقترابها من الميناء بالرافعات.

ووفقاً للهيئة البحرية التركية، فقد انهارت الرافعات بسبب اصطدام سفينة الحاويات "يو إم ويتنيس" التي يبلغ طولها 368 متراً و ترفع علم هونج كونج بها.