ثقافة المنيا تعقد محاضرة عن تحية الأم في عيدها

أوضحت رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نظمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة المنيا؛ للاحتفال بعيد الأم، حيث نظمت محاضرة عن تحيه للأم في عيدها ببيت شركة النيل.

بدأت المحاضرة بتوضيح أن هذه مناسبة عيد الأم من أهم المناسبات الاجتماعية التي يجب علينا فيها جميعا تقديم كل الاحترام والتقدير لكل امرأة تقوم بدورها تجاه الأسرة والمجتمع، وتدشين جميع التضحيات التي تقدمها من أجل تقديم للمجتمع أفراد صالحين نافعين أنفسهم ومجتمعهم.

وأكد المحاضر، أن عيد الأم ليس لمن معهم أولاد فقط بل توجد أمهات اعتبارية لا تقل أدوارهن عن باقي الأمهات تجاه المجتمع أجمع.

وتحدث حسن إسماعيل الفنان التشكيلي، قائلاً إن الدور الفعال الذي تلعبه المرأة المصرية تجاه المجتمع يعتبر لوحه فنيه متميزه ومثل يحتذى به، وأن دور المرأة أصبح دوراً كبيراً وهاما ولا يقل أهمية عن الدور الذى يقومون به الرجال وأنهم أصبحوا وجهان لعملة واحدة و شركاء في تنمية هذا المجتمع بتقديم أفراد أسوياء يعتمد عليهم وسط جميع التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع المصري.

كما شدد إسماعيل على ضرورة التعاون بين الرجل والمرأة في تربية النشء؛ ليستطيعوا الوقوف على أرض صلبة ليصبحوا رجالا ونساء قدوه حسنة وأمثلة يحتذى بها أمام العالم أجمع، وأنه يجب علينا جميعاً تقديم كل التحية للمرأة ولجميع الأمهات في عيدهم العظيم ومن بعده دارت مناقشه للحاضرين في شتى المجالات المختلفة والغرض منها تبادل الخبرات والتجارب الحياتية المختلفة والاستفادة من الأخطاء التي يقع فيها البعض أحيانا وإبراز الجوانب الإيجابية التي تعطى دفعة إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الوراء.