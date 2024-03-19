السوداني: تقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حالة الاستقرار والأمن المتحققة في العراق، وتنامي قدرات قواته الأمنية، "تؤكد التقدّم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، خاصة في إطار اندحار فلول داعش الإرهابية".



جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزير الدولة للشئون الخارجية الألماني توبياس ليندنر والوفد المرافق له، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ليل الإثنين/ الثلاثاء.



وأكد السوداني خلال اللقاء، ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات العالمية، خاصةً مع انطلاق مشروع طريق التنمية والفرص المصاحبة له.



ولفت إلى قرب توقيع العراق اتفاقاً مع شركة سيمنس وشركات ألمانية أخرى، في حقل استثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية.



وتطرق السوداني إلى الأوضاع الحالية في قطاع غزّة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت "العدوان"، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل المسئولية في وقف نهج "العدوان" وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.



وأعرب ليندنر عن تقديره لحجم التطوّر والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق، مؤكداً مضيّ الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس.



كما أبدى تأييد بلاده خطواتِ الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، معرباً عن استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييدها موقف العراق بشأن ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني.