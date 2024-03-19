إحالة مدير مدرسة ابتدائي بسهل الطينة شرق بورسعيد للتحقيق

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير ومعلم لغة عربية بمدرسة الشهيد حسن علي إبراهيم الأساسية للتحقيق.

وأوضح "عبد التواب"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن سبب الإحالة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لما تم رصده من مخالفات وتقاعس، وإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، مما ترتب عليه عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة الكائنة بقرية بمنطقة سهل الطينة بشرق مدينة بورفؤاد.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد، على أنه لا مكان لمقصر أو مخالف أو فاسد في قلب العملية التعليمية، لافتا إلى أن المعلم قدوة يحتذى بها في الأخلاق والقيم والمبادئ، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين والمقصرين.