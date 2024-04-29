أنطوي يوجه رسالة للجماهير الغانية بعد وداع الكونفدرالية

وجه جون أنطوي مهاجم دريمز الغاني رسالة للجماهير عقب إقصاء فريقه من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة في نصف النهائي أمام الزمالك بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال أنطوي في رسالة مطولة عبر موقع "إكس": "من كوناكري (غينيا)، إلى ليبيريا ثم تونس، مرورا بأنجولا ثم نيجيريا إلى القاهرة (مصر)، يا لها من رحلة، كل ما نود أن نقوله هو أننا نشكر الله على أننا وصلنا إلى هذا المدى".

وتابع مهاجم الأهلي والإسماعيلي السابق: "إلى عائلة فريق دريمز من طاقم فني وإدارة ونيابة عن اللاعب، فنحن نشكركم على الدعم وأننا حظينا بهذه الفرصة، وسنواصل الإيمان بأنفسنا".

كما وجه المهاجم المخضرم رسالة إلى كيرت أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني رسالة شكرا على دعمه للفريق في مشواره بالكونفدرالية.

وأضاف: "إلى الجماهير الغاني، نعتذر لكم على النتيجة المُحبطة، وشكرا على الدعم غير المحدود الذي قدمتموه خصوصا في ملعب بابا يارا ضد الزمالك".

وواصل: "إلى زملائي واللاعبين الصغار، نخرج ورؤوسنا مرفوعة، وسنواصل القتال، وأنا أيضا فخور بكم".