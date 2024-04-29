لجنة الإسكان بمجلس النواب توافق على موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب وهيئة تنمية الصعيد

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى رئيس اللجنة، على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024-2025، قائلا: "تصل إلى 46.6 مليار، وأن 35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة سوف تذهب إلى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركز جاري تنفيذهم من المنتظر انتهاءهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا سوف تدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

فيما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد، واستعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، قائلا: يبلغ الإجمالي 659 مليون جنيه، مؤكدا أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018؛ بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.