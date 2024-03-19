بايدن يطالب نتنياهو بإرسال فريق إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن رفح

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، إرسال فريق من ممثلي الجيش وأجهزة الاستخبارات والمتخصصين في المساعدات الإنسانية إلى واشنطن في الأيام المقبلة.

ويرغب بايدن في توضيح تحفظات حكومته على الهجوم المخطط على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ومناقشة البدائل الممكنة. ووافق نتنياهو على ارسال هذا الفريق.

وقال سوليفان "لدينا توقعات بأنهم لن يمضوا قدما في شن عملية عسكرية كبيرة في رفح قبل أن نجري هذه المحادثة" ومن المقرر عقد اجتماع في نهاية الأسبوع الجاري، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد.

وتابع سوليفان أن شن عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح سيكون خطأ، إلا أنه لا ينبغي أن تستغل حماس المدينة أو أي مكان آخر كملاذ آمن.

ورفض سوليفان التقارير التي أفادت بأن لهجة الحوار بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة وأن الاتصال الهاتفي انتهي بشكل مفاجئ. وقال إن المحادثة كانت محادثة عملية وممنهجة.

وقد صرح نتنياهو بأنه ناقش مع بايدن التزام بلاده بتحقيق كل أهدافها للحرب، وهى القضاء على حركة حماس والإفراج عن كل رهائننا والتعهد بالا تعد غزة تشكل تهديدا لإسرائيل".

جاء ذلك في شريط فيديو نشره نتنياهو بعد مكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة مع بايدن،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف توفر لسكان غزة "المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف".

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن يعتزم التحدث مع نتنياهو اليوم الاثنين، حيث دب خلاف شديد بين الزعيمين بسبب الحرب في غزة.

وهذا الاتصال هو الأول بين بايدن ونتنياهو منذ 15 فبراير الماضي .

كانت شقة الخلاف بين الزعيمين اتسعت في الشهر الماضي بسبب الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على حماس وتفاقم الأزمة الانسانية في غزة.

يذكر أن بايدن أشاد بدعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل والإطاحة بنتنياهو ، بوصفها "خطاب جديد"، "عبر عن قلق شديد" يشاركه فيه "الكثير من الأمريكيين".

ورد نتنياهو أمس الأحد قائلا إن تعليقات شومر تعد تدخلا "غير مناسب" في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

وأضافت بلومبرج أن الزعيم الإسرائيلي تعهد أيضا بأنه سيواصل السير في عمليته ضد حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية" ، في مدينة رفح بجنوب غزة ، حيث فر إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني، رغم تنامي الضغط الدولي من أجل وقف لإطلاق النار.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم لن يدعمون هجوما على رفح، ما لم تقدم إسرائيل خطة عملية لإجلاء المدنيين.

ويصر نتنياهو على شن على عملية عسكرية في رفح رغم الاعتراضات الاقليمية والدولية ،و قد وافق على خطط شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة الجمعة يوم الجمعة الماضي ، مبررا ذلك بوجود ألوية لحماس في رفح .