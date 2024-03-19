تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث إجراء انتخابات مبكرة

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث فكرة الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، "وما إذا كان ذلك التكتيك الأفضل بالنسبة له، في محاولة لإبقاء قبضته على السلطة مع تصاعد الضغوط في الداخل والخارج".



ونقلت المجلة، عن أحد مساعدي نتنياهو الحاليين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "تم استكشاف هذا الخيار لأول مرة في جلسات استراتيجية منتظمة في ديسمبر الماضي، حتى قبل أن يدعو عضو مجلس الوزراء الحربي جادي آيزنكوت، إلى ضرورة إجراء انتخابات في أقرب وقت".



وفي فبراير الماضي، قال آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق يتمتع بشعبية كبيرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب إجراء انتخابات قريبا من أجل استعادة ثقة الجمهور في الحكومة، في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس.



والأسبوع الماضي، سارع نتنياهو وحزبه الليكود، إلى انتقاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، ردا على دعوته الصريحة لإسرائيل لإجراء انتخابات.



وفي خطاب لاذع، حذر شومر من أن إسرائيل تخاطر بالتحول إلى دولة "منبوذة" على المستوى الدولي، ما لم تغير مسار حملتها العسكرية في غزة وتتبنى حل الدولتين، قائلا إن نتنياهو يمثل "عقبة أمام السلام". وشومر مؤيد لإسرائيل بقوة منذ زمن طويل، وهو أكبر مسئول أمريكي يهودي منتخب.



وحسب "بوليتيكو"، تمثل تصريحات السيناتور الأمريكي مؤشرا آخرا على إحباط الديمقراطيين الأمريكيين، لأنهم يخشون أن تؤدي الحرب في غزة وما يترتب عليها من ارتفاع في عدد الشهداء المدنيين، إلى خسارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للناخبين الشباب في نوفمبر المقبل.