الغربية تحصد المركزين السادس والسابع في المسابقة البحثية المسيحية

حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية، فوزا جديدا في المسابقة البحثية المسيحية الكبرى والتي يتم تنفيذها على مستوي الجمهورية، خلال العام الدراسي 2023/ 2024 للمرة الخامسة على التوالي.

وفازت الطالبة أوجينا عبده سعد عبده، بإدارة كفر الزيات التعليمية، بالمركز السابع بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022، والطالب فيلوباتير شريف مجدي فارس، بإدارة زفتي التعليمية، بالمركز السادس بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 م.

وشهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه كل من إيهاب أنور عوض الله، موجه عام التربية الدينية المسيحية بالمديرية، وفوزي فايز شبيب، موجه أول التربية الدينية المسيحية بالمديرية، احتفالية تكريم الفائزين بالمسابقة البحثية المسيحية الكبري على مستوي وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن المسابقة البحثية المسيحية الكبرى تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأب القس بولس حليم، مدير قطاع التدريب بالكنيسة القبطية، وتحت إشراف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بالوزارة، وميشيل القمص يوحنا مسؤول التربية الدينية بالوزارة.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية الكبرى، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وللتوجيه العام للتربية الدينية المسيحية وموجهي وموجهي أوائل الإدارتين الفائزتين، على الجهد المبذول، متمنيا لهم مزيدا من النجاحات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.