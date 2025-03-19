حكومة غزة تنشر أسماء 6 عمال أجانب قصفهم الاحتلال

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نشر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الأربعاء، أسماء 6 عمال أجانب استهدفتهم إسرائيل بقصف مقر للأمم المتحدة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن العامل الأجنبي مارين مارينوف قُتل جراء غارة جوية طالت دار ضيافة تابعة للأمم المتحدة بغزة.

وأضاف: "العاملان جويل فورنيت وإلكسندر بابان مصابان بجروح بليغة، فيما سُجلت إصابة خطيرة للعاملين الثلاثة بيرثون نيكلاوس وآرنلد نيل وديفيد بيترون"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكد المكتب أن استهداف إسرائيل المقر الأممي يأتي ضمن سلسلة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى عرقلة الجهود الإنسانية في القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ودعا المكتب الإعلامي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وقوي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة ضد العاملين في المجال الإنساني.

وشدد على أن "هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، محمّلاً إسرائيل المسئولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإغاثية.