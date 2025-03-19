عروض فنية ولقاءات تثقيفية لذوي الهمم ضمن فعاليات قصور الثقافة في رمضان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة الفعاليات المقدمة لذوي القدرات الخاصة، خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ونفذتها الإدارة العامة للتمكين الثقافي بإدارة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وتضمنت حفلا فنيا بمكتبة مدينة نصر العامة، أحيته فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وتضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية، في أداء فردي وجماعي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، أعقبها فقرة عزف على الآلات الشعبية بمصاحبة التنورة، بحضور هاني عبد المريد، مدير المكتبة، ولفيف من المثقفين.

وفي مركز واحة نور الحياة لرعاية وعلاج الشلل الدماغي بالقاهرة، أقيمت محاضرة بعنوان "بشائر وروحانيات شهر رمضان"، ناقش خلالها الدكتور مصطفى حميدان، من وزارة الأوقاف، فضل الشهر الكريم، مؤكدا أهمية الكلمة الطيبة وحسن التعامل مع الآخرين، لما لهما من أثر إيجابي على الفرد والمجتمع، إلى جانب الالتزام بالعبادات.