قالت السلطات في مقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها أغلقت عشرات الملاهي الليلية والأماكن الترفيهية في أعقاب اندلاع حريق أودى بحياة 59 شخصا خلال حفل غنائي.

وأوضحت المتحدثة الحكومية ماريا ميتيفا، إن من بين 50 منشأة خضعت للتفتيش في عدة مدن، كان لدى 22 منها فقط تراخيص سارية.

وأضافت: "بالنسبة لجميع المنشآت التي لديها تراخيص منتهية أو ليس لديها تراخيص، أصدر مفتشو الأسواق أوامرهم بتعليق أنشطتها لحين مراجعة جميع الوثائق الضرورية والتحقق منها".

واندلع الحريق في بلدة كوتشاني بشرق مقدونيا الشمالية الأحد الماضي أثناء استخدام الألعاب النارية في مكان مغلق، تبين لاحقا أنه ارتكب عدة انتهاكات تتعلق بالسلامة والتراخيص.

وقالت السلطات، اليوم الأربعاء، إن 16 شخصا مازالوا قيد الاحتجاز للاستجواب، في أعقاب تحقيقات الشرطة مع أكثر من 70 شخصا.