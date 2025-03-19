مظاهرة ضخمة أمام البيت الأبيض رفضا لاستئناف العدوان على غزة

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تظاهر الآلاف من النشطاء أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن رفضا لاستئناف لعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد 440 فلسطيني وإصابة المئات بجروح.

ورفع النشطاء العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بالقصف الاسرائيلي والمطالبة من الإدارة الأمريكية التدخل الفوري لوقف العدوان وإنهاء "الابادة الجماعي" ولجم الحكومة اليمينية المتطرفة من مخططاتها للعودة إلى الحرب، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما خرجت مظاهرات ضخمة في نيويورك وشيكاغو وميلووكي وسان فرانسيسكو وسياتل وبوسطن للتظاهر ضد استئناف حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني رغم كل الاجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية ضد الذين يتضامنون مع القضية الفلسطينية.

في المقابل، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة دعم لإسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول غزة، في الوقت الذي أدانت فيه معظم ممثلي الدول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وزعمت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم بالأمم المتحدة دوروثي شيا خلال الجلسة أن مسئولية استئناف الهجمات الإسرائيلية تقع بالكامل على عاتق حركة حماس الفلسطينية.

وزعمت شيا أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ينفذ هجمات عشوائية، بل يستهدف مواقع حماس فقط.

وأضافت أن حماس تواصل استخدام البينة التحتية المدنية وأن الولايات المتحدة تدين هذه الممارسات.

وأدانت كل من الجزائر وبريطانيا وروسيا والصين وباكستان وسلوفينيا استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة.

وطالبت الأمم المتحدة، بمختلف مؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية، بالتحرّك العاجل والوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي.