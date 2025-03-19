ياسمينا العبد ترفض السفر إلى أمريكا من أجل والدها محمد شاهين في لام شمسية

رفضت زينة (ياسمينا العبد) تجديد الباسبور الخاص بها للسفر، بعد محاولة إقناع والدتها رباب (يسرا اللوزي) بأنها تريد أن تجدده بسبب علاج والدها وسام (محمد شاهين) إذا احتاج للسفر.

وتنتهي الحلقة بمشاجرة بين زينة ووالدتها رباب بعد إفاقة والدها، أنها تريد لها الدراسة بالخارج وزينة ترفض بسبب والدها وأنها لا تريد أن تتركه وحده.

مسلسل لام شمسية يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي. والتي تقوم فيه ياسمينا بدور زينة ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي في العمل.