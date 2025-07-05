الرياضية: النصر يقترب من حسم صفقة التعاقد مع خيسوس

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب خورخي خيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي من تولي القيادة الفنية لفريق النصر، اعتبارًا من الموسم القادم.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن جميع المحادثات بين المدرب خورخي خيسوس ومسؤولي نادي النصر تسير بشكل إيجابي، لكن لم يتم التوقيع الرسمي حتى الآن.

وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن يتم توقيع العقود بين الطرفين يوم غدٍ السبت أو بعد غدٍ الأحد، حيث وصل البرتغالي، خيسوس مع إدارة النصر إلى المراحل النهائية من التفاصيل التعاقدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي خيسوس سيبدأ مهمته مع نادي النصر يوم 17 يونيو الجاري بانطلاق فترة الإعداد، التي تمتد حتى 11 أغسطس القادم، على أن تتوجه بعثة الفريق إلى هونج كونج يوم 15 أغسطس القادم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وكانت الرياضية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن إدارة نادي النصر قدمت عرضًا رسميًا لخورخي خيسوس لتدريب الفريق لموسم واحد، مقابل 7 ملايين يورو.