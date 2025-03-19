سوريا: نحتاج 23 مليون متر مكعب غاز و5000 طن من مادة الفيول يوميا لتوفير الكهرباء دائما

كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق، الأربعاء، عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ‏عن آخر تطورات القطاع الكهربائي وأهمية عودة ضخ الغاز إلى محطات ‏التوليد، بقاعة المؤتمرات في وزارة الإعلام، وفق ما أوردته وكالة "سانا" على حسابها بمنصة إكس.

وقال شقروق: "في بداية شهر رمضان تمت صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات ووضعها بالخدمة، ما أدى إلى زيادة ساعات التغذية، وخطة الوزارة بعد ورود كميات من مادة الفيول رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميا".

وأضاف: "لدينا خطة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار الـ 24 ساعة".

وأشار شقروق إلى أن "زيادة التغذية الكهربائية تشمل كافة المحافظات ووضعنا خطة لدعم الشبكة من الطاقة البديلة".

وأوضح أنه "لا يمكن توفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة؛ لأن ذلك يحتاج إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميا".

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تحسين مستوى قطاع الكهرباء والذي يعاني من تهالك البنية التحتية في شبكات النقل والتوزيع أو محطات التوليد؛ بسبب نقص الاهتمام به وتحسينه وصيانته إبان فترة حكم النظام المخلوع.

والخميس، أعلنت قطر مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال صندوق قطر للتنمية إن الإمدادات ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة دير علي بسوريا.

وأضاف الصندوق أنه سيتم توزيع الكهرباء على مناطق سورية عدة، من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، ما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.

وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لأربع ساعات (ساعتين نهارا ومثلهما ليلا) في أغلب المناطق.

واعتادت سوريا تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.