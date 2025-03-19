الشرطة التركية تعتقل عمدة إسطنبول المنافس لأردوغان بتهم الإرهاب والفساد

أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة التركية ألقت القبض على أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول، المنافس البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بجماعات إرهابية.

وذكرت وكالة الاناضول أن ممثلو الادعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 100 شخص. وقد أغلقت السلطات عدة طرق حول إسطنبول، ومنعت المظاهرات في المدينة لمدة أربعة اريام في محاولة واضحة لمنع اندلاع الاحتجاجات في أعقاب القبض على عمدة إسطنبول.

وجاء إلقاء القبض على إمام أوغلو بعد تفتيش منزله، بعد يوم من إلغاء جامعة لشهادته الجامعية، مما يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويشار إلى أن الحصول على درجة جامعية يعد شرطا للترشح في الانتخابات وفقا للقانون التركي.

ومن المقرر أن يجرى حزب الشعوب الجمهوري المعارض الرئيسي، الذي ينتمى له إمام أوغلو، انتخابات أولية الأحد المقبل، حيث كان من المتوقع أن يتم اختياره للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028، ولكن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.

وقال إمام أوغلو في رسالة مصورة نٌشرت على مواقع التواصل الاجتماعي" نحن نواجه طغيانا كبيرا، ولكني أريدكم أن تعلموا إنني لن استسلم ". كما اتهم الحكومة بـ"اغتصاب إرادة " الشعب.