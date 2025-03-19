وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد أهمية إقرار الإصلاحات في لبنان

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن اهتمام بلادها بالأوضاع في لبنان لا سيما في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-السورية، وأكّدت أهمية إقرار الإصلاحات.

جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها بالرئيس اللبناني العماد جوزف عون بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا الرئاسي في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ونقلت الوزيرة الألمانية إلى الرئيس عون " اهتمام بلادها بالأوضاع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، كما تحدثت عن أهمية إقرار الاصلاحات لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واستوضحت طبيعة الأحداث التي وقعت على الحدود اللبنانية-السورية".

من جهته، أكد عون أنه "مقتنع بأن لبنان لا يمكن ان ينهض من جديد من دون إصلاحات، وبالتالي فإن هذا المطلب ليس مطلباً دولياً أو إقليمياً بل هو حاجة لبنانية"، مؤكداً أن " توجهات العهد والحكومة واضحة لجهة السير بهذه الإصلاحات على مختلف المستويات".

وأعلن أن " استمرار احتلال إسرائيل لأراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن " الجيش اللبناني الذي انتشر في كل الأماكن التي انسحب منها الاسرائيليون يقوم بواجبه كاملاً في بسط الأمن ومصادرة السلاح على أنواعه".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها لبنان لإخلاء التلال الخمس التي لا تزال تحتلها واحلال قوات دولية مكانها، ولا تزال المساعي الدبلوماسية والمفاوضات مستمرة من أجل إيجاد حلّ جذري لهذه المسألة".

وأشار إلى أن " إسرائيل لاتزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيين ولم تسلم سوى خمسة منهم، علماً أن لبنان مصرّ على استعادة جميع الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل مؤخراً".

ورداً على سؤال حول الأوضاع على الحدود اللبنانية-السورية أبلغ عون بيربوك أن " الاتصالات مستمرة مع الجانب السوري لإعادة الاستقرار إلى الحدود اللبنانية- السورية وأن الجيش اللبناني انتشر في البلدات المتاخمة لمنع تكرار ما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية".