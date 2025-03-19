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عاد رائدا الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى الأرض بعد أن أمضيا تسعة أشهر في الفضاء، حيث هبطا بنجاح في خليج المكسيك بواسطة مركبة تابعة لشركة سبيس إكس.