 بعد 9 أشهر في الفضاء.. رائدا الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور يهبطان بمركبة سبيس إكس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد 9 أشهر في الفضاء.. رائدا الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور يهبطان بمركبة سبيس إكس

رائدا الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور
رائدا الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور
د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 12:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 12:52 ص

عاد رائدا الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى الأرض بعد أن أمضيا تسعة أشهر في الفضاء، حيث هبطا بنجاح في خليج المكسيك بواسطة مركبة تابعة لشركة سبيس إكس.

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