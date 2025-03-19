السيطرة على مشاجرة بين شباب في شارع الجميل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الشباب ينتمون لعائلتين في شارع الجميل بمدينة قنا، وتبادلوا خلالها إلقاء الحجارة بسبب ملكية محل تجاري.

وتلقت مديرية الأمن إخطارا من قسم شرطة قنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الشباب، استخدمت فيها الأحجار، ما تسبب في إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، ونجحت في احتواء الموقف وفتح الطريق مجددا بعد السيطرة على المشاجرة والقبض على نحو 10 من الشباب من طرفي المشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.