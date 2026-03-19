ترامب: تمويل 200 مليار دولار للبنتاجون ثمن صغير يجب دفعه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المكتب البيضاوي، إنه قد يسعى للحصول على تمويل جديد للبنتاجون بقيمة 200 مليار دولار.

ومن المكتب البيضاوي، اعتبر ترامب أن هذا الرقم "ثمن صغير يجب دفعه" لضمان امتلاك الجيش كل ما يحتاجه لخوض الحرب مع إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

لكن ترامب أشار أيضًا إلى أن هذا الطلب سيشمل أكثر من مجرد متطلبات الحرب مع إيران.

وأضاف: "نريد أن نكون في أفضل حالة، أفضل حالة كنا عليها على الإطلاق. إنه ثمن صغير لضمان أن نبقى في القمة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة بشأن أوجه استخدام هذا التمويل، مكتفيًا بالقول إنه يريد التأكد من أن الجيش يمتلك "كميات هائلة من الذخيرة".

كما نفى أن تكون الولايات المتحدة تعاني من نقص في أي نوع من الأسلحة، مؤكدًا أن الإدارة تتصرف "بحكمة" في إنفاقها.

وأضاف: "نطلب ذلك لأسباب عديدة، تتجاوز حتى ما نتحدث عنه بشأن إيران. الذخائر تحديدًا، لدينا الكثير منها من حيث النوعية العالية، لكننا نحافظ عليها".