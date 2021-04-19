قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه تزوج على زوجته «أم رامي»، لأنها كانت تغضبه، موضحًا أن مشكلاتهما انتهت بمجرد أن تزوج عليها «رجعت لها، لأن خيرها عليّ وأدم السعد وعاشت معايا على الحلوة والوحشة، أنا ندمان ومش هعمل كده تاني، أنا أسف».

وتابع حمودة خلال حواره لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد،: «أنا معرفش أعمل حاجة، هي اللي بتعمل كل حاجة، ممكن تشتري أكتر من شقة وأنا مكنش موافق، ورغم كده عمري ما ألاقي ضفرها، بتخاف عليّ وعلى ولادي».

وأضاف أنه عندما كان يغني في الأفراح الشعبية، كان المطرب الشعبي محمود الليثي صغيرا في السن، متابعًا: «كان بيجيب تسجيل وألاقيه واقف عشان يسمع أنا بقول إيه، وكنت دايما أقولهم مشوه من هنا، فربنا كرمه».

وحول تقبيل محمود الليثي ليديه، أوضح «عنده ولاء للي علمه، ومش عيب لما يبوس أيدي ويقولي ربنا يخليك يابا، وأنا ممكن أبوس يد محمد رشدي الله يرحمه، أنا بعشقه».





