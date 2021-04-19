قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، إنه على تواصل مع أصدقائه القدامى في منطقة مصر القديمة، مشيرًا إلى تردده على منزله القديم باستمرار كل شهر.

ونفى خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، تعاليه على أصداقئه القدامى، إلا أن الحياة فرقتهم بسبب العمل والسفر، مؤكدًا حبه لجميع الموظفين العاملين في النادي الأهلي وعدم تكبره عليهم.

وأضاف أنه يعتبر نفسه أفضل لاعب في مصر، موضحًا أنه في حالة أخذ الفرصة سيصير ذا شأن كبير، كما أن المشكلات التي يتعرض لها باستمرار هي التي تعطله عن ذلك.

وذكر أنه لم يأخذ فرصته حتى الآن في النادي الأهلي، مجيبًا عن سبب ذلك: « تقصير مني.. وأنا تحت أمر المدير الفني».

وأشار إلى تضحيته بالكثير مقابل أن يكون في النادي الأهلي، مضيفًا أن كل من كابتن ربيع ياسين وكابتن حسام البدري وفريرا وسيرا هم من أخرجوا منه أداء متميز.