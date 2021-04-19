الأندية الألمانية تعارض فكرة دوري السوبر الأوروبي

فيما لا يوجد أي من الأندية الألمانية ضمن الأندية الـ12 المؤسسة لبطولة دورس السوبر الأوروبي ، كشفت الأندية الألمانية عن معارضتها لفكرة هذه البطولة المستحدثة.

ولم تقتصر المعارضة على أندية الدرجة الأولى بقيادة بايرن ميونخ ، ولكنها امتدت إلى أتدية دوري الدرجة الثانية بألمانيا.

وأعرب لاعبو ومسؤولو الأندية الألمانية عن استيائهم من فكرة هذه البطولة الجديدة مثلما هو الحال في بطولات الدوري بإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

ولدى سؤاله اليوم الاثنين عن هذه البطولة التي أثارت ضجة في عالم كرة القدم ، قال هانزي فليك المدير الفني لبايرن : "هذا لن يكون جيدا لكرة القدم".

وقاد فليك فريق بايرن للفوز في الموسم الماضي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكس إيبرل مدير الكرة بنادء بوروسيا مونشنجلادباخ ، الذي بلغ دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم : "من السخرية والنفاق الإدعاء بأن هذه البطولة خطوة لصالح كرة القدم".

وقال أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزج الألماني ، الذي بلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال في الموسم الماضي ، إنه وناديه يدعمان "المنافسة الرياضية" التي تقضي بأن "تنافس وتكافح في دوري محلي للوصول إلى مركز يسمح لك بالمشاركة في مسابقة دولية".

وتدار الأندية الألمانية تحت قيادة منتخبة من قبل الأعضاء وليس من خلال المستثمرين.

ويعارض المشجعون أيضا بشدة فكرة البطولة الجديدة. كما أجريت اليوم بعض التعديلات على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون بايرن وكذلك بوروسيا دورتموند ولايبزج ضمن المرشحين بشكل مناسب لاستكمال المقاعد المتبقية في بطولة دوري السوبر الأوروبي ، التي ستقام بمشاركة 20 ناديا.

ولكن هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند قال إن ناديه وبايرن يدعمان الاتفاق بين رابطة الأندية الأوروبية (إكا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بشأن إصلاحات دوري الأبطال.

وأوضح : "أعضاء مجلس إدارة إكا اتخذوا موقفا واضحا في معارضة خطط إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف أن بايرن ودورتموند "يتشاركان نفس الموقف تماما في جميع المناقشات".

كما أعرب اللاعبان السابقان بالمنتخب الألماني لوكاس بودولسكي ومسعود أوزيل عن انتقادهما لفكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي علما بأن أنديتهما السابقة أرسنال الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني بين الأندية المؤسسة لهذه البطولة المستحدثة.

وذكر بودولسكي على "تويتر" : "استيقظت اليوم على أنباء مجنونة... إهانة لاعتقادي ومنظوري بأن : كرة القدم هي السعادة والحرية والعاطفة والجماهير وأنها للجميع. هذا المشروع مثير للاشمئزاز وغير عادل ، وأشعر بخيبة أمل لرؤية الأندية التي لعبت لها سابقا وهي تشارك في هذا . قاوموا هذا!".

وذكر أوزيل على "تويتر" : " الأطفال يكبرون وهم يحلمون بالفوز بكأس العالم ودوري الأبطال الأوروبي ، وليس دوري السوبر. الاستمتاع بالمباريات الكبيرة ينبع من أنها تكون مرة أو مرتين فقط في العام ، وليس في كل أسبوع".

وعلق نادي جروتر فيورث ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بألمانيا ، ساخرا "لم يسألنا أحد بعد ما إذا كنا نريد المشاركة".

وذكر نادي دارمشتاد ، الذي ينشط أيضا في دوري الدرجة الثانية ، "غير متاحين للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي. ما زلنا نعتقد أنه يمكننا التأهل بطريقة رياضية لحدث أوروبي في يوم ما. ربما".

وفيما ينتظر فريق شالكه الهبوط رسميا ل دوري الدرجة الثانية بألمانيا ، فجر موقع الانترنت "دير بوستيلون" الألماني الساخر موجة غضب في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بعدما أشار إلى أن شالكه سيخوض الموسم المقبل في درجة مختلفة من البطولات وأنه سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ورد رواد موقع "تويتر" من المتحدثين بالإنجليزية بشكل غاضب على هذا التقرير حيث تساءلوا عن كيفية مشاركة شالكه في هذه البطولة المستحدثة رغم أنه يدنو من الهبوط لدوري الدرجة الثانية في ألمانيا بعدما حقق انتصارين فقط في 29 مباراة خاضها حتى الآن مسيرته بالدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم.

ولم يدرك رواد "تويتر" أنهم يردون على تقرير ساخر للموقع الألماني.

وكتب أحد رواد "تويتر" رداء على تقرير "دير بوستيلون" : "معذرة ، هل ما أقرأه صحيح ؟ شالكه الذي يعاني اقتصاديا ويقترب من الهبوط... ينضم إلى قائمة الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي".

وجذب التقرير ، المنشور باللغة الألمانية ، عشرات الردود المماثلة. وأعاد "دير بوستيلون" نفسه نشر هذه الردود.

وذكر مستخدم آخر لموقع "تويتر" : " لذا فأنتم تخبرونني بأن شالكه ، الذي سيهبط للتو من الدوري الألماني قد تم إضافته إلى دوري السوبر "النخبة" ؟ يجب أن يكون هذا أكبر اغتصاب للمال في تاريخ الرياضة".

وينتظر هبوط شالكه رسميا لدوري الدرجة الثانية بألمانيا حال هزيمته أمام مضيفه أرمينيا بيليفيلد غدا الثلاثاء في المرحلة الـ30 من البوندسليجا.