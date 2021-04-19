إندونيسيا تسجل 4 آلاف و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و143 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة ارتفع إلى مليون و609 آلاف و300 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض 43 ألفا و567 حالة وفاة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".



وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و461 ألفا و414 شخصا، فيما لا تزال هناك 104 آلاف و319 حالة نشطة.